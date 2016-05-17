中国汇市：人民币早盘小幅盘整微走升，短期料随美指趋势波动

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币早盘小幅盘整微走升
* 中间价随一篮子货币小幅反弹
* 美指或将重回上涨周期
* 企业购汇受限，交投不活跃
路透北京5月17日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘小幅盘整微走升，中间价小幅反弹。交易员称，今日美指小幅走低，人民币遂盘整微涨。六月美联储议息会议前，美指料呈走升趋势。
他们并表示，由于外管局对企业购汇的限制依然严格，客盘在即期和远掉市场都有所萎缩，这也是4月结售汇逆差收窄的一个重要原因。如果此趋势持续，料银行结汇和售汇数据都将继续萎缩。
“最近人民币还是跟着美元动，大家都觉得美元见底了。”一股份行交易员称，“一二季度美指回调是一个喘息的机会，现在欧元一直一个台阶一个台阶往下走，美指肯定会涨一涨。”
“总感觉人民币最近可能会动一动，毕竟也涨了比较久了。”另一股份行交易员称。
中国国家外汇管理局周一公布，4月银行结售汇逆差237亿美元，较上月的364亿美元下降35%；境内银行代客涉外收付款逆差89亿美元，较上月261美元逆差继续收窄。外管局并称，中国4月境内主体购汇意愿减弱，对外偿债节奏继续放缓。
路透计算的周二CFETS人民币汇率指数续升至97.15，因今日人民币对美元、日元和欧元均走升。另外SDR篮子指数继续走强至96.49，周三为96.38。
北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.5197元，上日收报6.5209元，夜盘终报6.52元。今日人民币兑美元中间价 报6.52元，上日中间价为6.5343元。人民币兑美元即期成交额 为91.01亿美元，上日半日为80.14亿美元。
全球汇市方面，美元周二走强，因原油价格反弹提振股市及美债收益率(殖利率)，并削弱了避险货币日圆需求。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.713元, 上日尾盘为6.7128元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5402元, 上一交易日尾盘报6.5477元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5187；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。