中国汇市：人民币早盘小幅盘整微走升，短期料随美指趋势波动

* 人民币早盘小幅盘整微走升

* 中间价随一篮子货币小幅反弹

* 美指或将重回上涨周期

* 企业购汇受限，交投不活跃

路透北京5月17日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘小幅盘整微走升，中间价小幅反弹。交易员称，今日美指小幅走低，人民币遂盘整微涨。六月美联储议息会议前，美指料呈走升趋势。

他们并表示，由于外管局对企业购汇的限制依然严格，客盘在即期和远掉市场都有所萎缩，这也是4月结售汇逆差收窄的一个重要原因。如果此趋势持续，料银行结汇和售汇数据都将继续萎缩。

“最近人民币还是跟着美元动，大家都觉得美元见底了。”一股份行交易员称，“一二季度美指回调是一个喘息的机会，现在欧元一直一个台阶一个台阶往下走，美指肯定会涨一涨。”

“总感觉人民币最近可能会动一动，毕竟也涨了比较久了。”另一股份行交易员称。

中国国家外汇管理局周一公布，4月银行结售汇逆差237亿美元，较上月的364亿美元下降35%；境内银行代客涉外收付款逆差89亿美元，较上月261美元逆差继续收窄。外管局并称，中国4月境内主体购汇意愿减弱，对外偿债节奏继续放缓。

路透计算的周二CFETS人民币汇率指数续升至97.15，因今日人民币对美元、日元和欧元均走升。另外SDR篮子指数继续走强至96.49，周三为96.38。

北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.5197元，上日收报6.5209元，夜盘终报6.52元。今日人民币兑美元中间价 报6.52元，上日中间价为6.5343元。人民币兑美元即期成交额 为91.01亿美元，上日半日为80.14亿美元。

全球汇市方面，美元周二走强，因原油价格反弹提振股市及美债收益率(殖利率)，并削弱了避险货币日圆需求。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.713元, 上日尾盘为6.7128元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5402元, 上一交易日尾盘报6.5477元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5187；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。