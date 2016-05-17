重发-《全球汇市》美元小跌，但澳元受本国央行会议记录提振而跳涨

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国华盛顿邮报周一刊登的采 访中称，美联储6月会议应考虑升息。 但拉克尔今年在联邦 公开市场委员会(FOMC)中没有投票权，市场已经几乎排除了下月升息的可 能性。 联邦基金利率期货暗示，投资者认为美联储在6月会议上升息的机率 仅为4%；根据CME集团的FedWatch数据，市场价格暗示2017年初以前不会 升息。但许多投资者相信下次升息将在今年稍晚的时候。 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1316 1.1316 +0.00 +4.20 1. 0860 美元/日圆 108.93 109.01 -0.07 -9.45 12 0.30 欧元/日圆 123.28 123.37 -0.07 -5.51 13 0.47 美元/瑞郎 0.9773 0.9773 +0.00 -2.45 1. 0018 英镑/美元 1.4482 1.4396 +0.60 -1.74 1. 4738 美元/加元 1.2853 1.2893 -0.31 -7.12 1. 3839 美元/离岸人民币 6.5394 6.5480 -0.13 -0.44 6. 5680 澳元/美元 0.7351 0.7287 +0.88 +1.04 0. 7275 新西兰元/美元 0.6807 0.6788 +0.28 -0.26 0. 6825 澳元/日圆 80.080 79.440 +0.81 -8.61 87 .620 新西兰元/日圆 74.180 74.000 +0.24 -9.51 81 .980 英镑/日圆 157.78 156.95 +0.53 -10.97 17 7.22 澳元/新西兰元 1.0793 1.0727 +0.62 +1.21 1. 0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 许娜/汪红英/王丽鑫/杜明霞/李爽 审校 王洋/戴素萍/李春喜/ 张明钧/刘秀红)