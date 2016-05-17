澳新经济指标预测--5月18日-5月25日****

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月18日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.2% 5月19日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加1.25 增加2.61 全职就业人数(万人) -- 减少0.88 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.8% 5.7% 5月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月23日当周 5月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月24日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.9 出口(亿新西兰元) -- 42.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.17 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差33.8 5月25日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -- -3.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 李婷仪)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。