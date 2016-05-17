澳新经济指标预测--5月18日-5月25日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月18日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.2% 5月19日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加1.25 增加2.61 全职就业人数(万人) -- 减少0.88 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.8% 5.7% 5月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月23日当周 5月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月24日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.9 出口(亿新西兰元) -- 42.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.17 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差33.8 5月25日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -- -3.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 李婷仪)