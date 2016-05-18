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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 08:49 BJT

《台湾重要政经日程》--5月18日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

5/18(三)

--09:00 2016金融政策展望学术研讨会。

--12:00 三三会例会，邀请财讯文化事业执行长谢金河专题演讲〞2016经济趋势与投资展望〞。

--14:00 台北市进出口商公会记者会。

--16:00 财政部国库署例行记者会。

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5/20(五)

--09:00 台湾新总统就职典礼。

--16:00 经济部公布4月外销订单，上月年减4.7%。

--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。

5/23(一)

--08:30 主计总处公布4月季调后失业率，3月为3.92%。

--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。

5/24(二)

--11:00 台新投信举行记者会。

--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。

5/27(五)

--16:00 主计总处公布GDP统计值。

6/4(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。

6/6(一)

--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。

6/7(二)

--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。

6/9(四)-6/10(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

6/21(二)

--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--中秋节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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