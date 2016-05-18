《台湾重要政经日程》--5月18日-10月10日

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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5/18(三)
--09:00 2016金融政策展望学术研讨会。
--12:00 三三会例会，邀请财讯文化事业执行长谢金河专题演讲〞2016经济趋势与投资展望〞。
--14:00 台北市进出口商公会记者会。
--16:00 财政部国库署例行记者会。
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5/20(五)
--09:00 台湾新总统就职典礼。
--16:00 经济部公布4月外销订单，上月年减4.7%。
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
5/23(一)
--08:30 主计总处公布4月季调后失业率，3月为3.92%。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。
5/24(二)
--11:00 台新投信举行记者会。
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。
5/27(五)
--16:00 主计总处公布GDP统计值。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)