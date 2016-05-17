欧洲经济指标预测--5月18日-5月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月18日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 增加4.3 增加6.7 按ILO标准计算的失业率 截至3月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.7% +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +1.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +1.3% (较上年同期) +0.7% +1.0% 5月19日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.30% 0830 英国零售销售(较前月) 4月 +0.5% -1.3% (较上年同期) +2.5% +2.7% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -1.6% (较上年同期) +1.9% +1.8% 5月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% 持平 (较上年同期) -3.0% -3.1% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余111 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余190 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,216 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 负11 5月23日当周 5月23日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 48.0 服务业PMI -- 50.6 综合PMI -- 50.2 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 -- 51.8 服务业PMI -- 54.5 综合PMI -- 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 -- 51.7 服务业PMI -- 53.1 综合PMI -- 53.0 1400 欧元区消费者信心指数 5月初值 -- 负9.3 5月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差21.63 0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 0645 法国企业景气指数 5月 -- 104 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 41.65 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 165.98 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 -- 正11.2 现况指数 -- 正47.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 -- 负13 5月25日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 4月 -- 1.51 0600 德国GfK消费者信心指标 6月 -- 9.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 -- 106.6 现况指数 -- 113.2 预期指数 -- 100.4 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.7% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.8% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差40.4 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 11.5 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结