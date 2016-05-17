《香港已公布新股发行上市日程表》--5月17日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 5/9-12 雅迪集团 7.5 12.9-18.6 1.72-2.48 5/19 中信建投国际 4/30-5/6 Hang Sang(Siu Po)Intl 0.46 0.63* 1.36* 5/18 汇盈融资和嘉林 . 资本 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 4/15 华津国际 2.38 3.57 升21% 申万宏源 4/12 宏安地产 0.92 3.5 升14.1% 金利丰和创桥 国际 4/12 南旋控股 1.2 6 升6.7% 中信证券 4/8 亚积邦租赁 0.75 1.13 升21.3% 上银国际 4/8 结好金融 1 5.075 升5% 西证国际 4/6 伟业控股 不适用 不适用 升24.3%^ 创桥国际 4/1 盈健医疗 1.38 1.06 升44.2% 交银国际 3/30 浙商银行 3.96 130.68 持平 中信证券、中 金、高盛及农 银国际 3/30 天津银行 7.39 73.57 持平 中银国际、农 银国际及建银 国际 3/30 国微技术 3.78 2.835 跌15.9% 海通国际 3/18 剑虹集团 0.95 0.95 升47.4% 丰盛融资 3/11 香港医思医疗集团<2138.HK 3.03 7.42 跌1.65% 瑞信 > 3/10 兴科蓉医药 0.8 3.2 持平 招商证券 3/8 佳源国际 2.48 11.2 升4% 建银国际 1/28 融众金融 2.11 2.11 升0.95% 同人融资 1/15 成实外教育 2.4 18 升1.25% 麦格理 1/13 融信中国 5.36 18.1 升4.9% 工银国际 1/12 巨匹建设 1.35 1.8 升40.7% 国泰君安 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。