日本债市：公债价格小跌，因日股走升且五年期新债标售反应热烈

五年期公债标售投标倍数从前次的4.36降至4.15，但仍处在相对较高水准。 交易商称，此次五年期新债标售吸引到外资和国内投资者的买需。外资由此可以较低成 本获得日圆，而国内投资者则关注在日本央行例行购债操作时出售日债。 日经指数 最新涨0.8%，归因于隔夜美股上涨和日圆走软。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.250% +0.5 -0.255% 五年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 10年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 20年期公债 0.265% -0.5 0.270% 30年期公债 0.355% +0.0 0.355% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.91 -0.04 151.95 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/李爽 审校 孙茉莉/于春红)