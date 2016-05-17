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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 13:00 BJT

日本债市：公债价格小跌，因日股走升且五年期新债标售反应热烈

五年期公债标售投标倍数从前次的4.36降至4.15，但仍处在相对较高水准。
    
    交易商称，此次五年期新债标售吸引到外资和国内投资者的买需。外资由此可以较低成
本获得日圆，而国内投资者则关注在日本央行例行购债操作时出售日债。
    
    日经指数 最新涨0.8%，归因于隔夜美股上涨和日圆走软。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.250%     +0.5   -0.255%
    五年期公债        -0.230%     +0.5   -0.235%
    10年期公债       -0.110%     +0.5   -0.115%
    20年期公债        0.265%     -0.5    0.270%
    30年期公债        0.355%     +0.0    0.355%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.91    -0.04    151.95
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 戴素萍/李爽  审校 孙茉莉/于春红)

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