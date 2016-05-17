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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 13:13 BJT

新兴汇市：韩元领涨亚币，澳洲央行会议记录不如预期温和

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.96    109.40   +0.40  +10.41    120.30
    坡元            1.3657    1.3696   +0.29   +3.79    1.4175
    台币          32.630    32.705   +0.23   +1.34    33.066
    韩元           1170.61   1179.70   +0.78   +0.37   1174.95
    泰铢             35.31     35.36   +0.14   +2.01     36.02
    菲律宾披索       46.36     46.46   +0.22   +1.16     46.90
    印尼卢比      13280.00  13300.00   +0.15   +3.80  13785.00
    印度卢比       66.70     66.80   +0.15   -0.82     66.15
    马币            4.0110    4.0300   +0.47   +6.96    4.2900
    人民币          6.5170    6.5200   +0.05   -0.38    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/艾茂林/张若琪 审校 蔡美珍/李春喜)

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