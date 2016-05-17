欧洲个股：沃达丰旗下Vodafone Qatar第四季净亏损扩大

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透迪拜5月17日 - 沃达丰(Vodafone) 关联公司Vodafone Qatar 周二公布，第四季亏损扩大。
根据交易所公告，该公司截至3月31日的三个月净亏损1.8亿里亚尔(4,950万美元)。上年同期亏损6,600万里亚尔。
自2009年结束Ooredoo 的国内垄断地位之后，Vodafone Qatar尚未实现季度净盈利。沃达丰现已连续六个季度亏损扩大。
Vodafone Qatar在公告中称，其2015-16财年净亏损为4.657亿里亚尔，上年为2.158亿里亚尔。该公司的会计年度是从4月1日开始。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。