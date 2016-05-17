欧洲个股：沃达丰旗下Vodafone Qatar第四季净亏损扩大

路透迪拜5月17日 - 沃达丰(Vodafone) 关联公司Vodafone Qatar 周二公布，第四季亏损扩大。

根据交易所公告，该公司截至3月31日的三个月净亏损1.8亿里亚尔(4,950万美元)。上年同期亏损6,600万里亚尔。

自2009年结束Ooredoo 的国内垄断地位之后，Vodafone Qatar尚未实现季度净盈利。沃达丰现已连续六个季度亏损扩大。

Vodafone Qatar在公告中称，其2015-16财年净亏损为4.657亿里亚尔，上年为2.158亿里亚尔。该公司的会计年度是从4月1日开始。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)