台湾金融：金管会松绑海外投资规范，REITs收益率有成长契机--中华信评

路透台北5月17日 - 国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评周二表示，台湾金管会对REITs海外投资规范松绑后，台湾REITs(不动产投资信托基金)的收益率可能会有所提升。

金管会去年底为活络REITs市场、扩增投资理财管道，决议开放台湾REITs可投资海外REITs及海外不动产；一位金管会官员今对路透称，3月初开放投资海外REITs，至于投资海外不动产则可望第二季开放。

“随着海外资产池扩大，REITs将面临新的汇率风险挑战。”中华信评分析师郭彦炜称。

中华信评今日发布报告，预期潜在海外不动产投资可能提升REITs借款杠杆比的幅度应在可控管的范围内，因为台湾REITs将其可操作的最高杠杆比维持在审慎水准，目前一般将其总借款对总资产比设定在不得超过25%-35%间。

报告中并提及近几年市场情势不佳，加上台湾租金收益率偏低，因此台湾注册的八档REITs中，已有三档完成清算，因为相较之下，透过不动产清算所获取的资本利得更具吸引力。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)