台湾股市：随亚股第二日收高，投资人追价审慎成交量未有效放大

兆丰投顾一不愿具名分析师认为，台股今日虽出现像样的反弹，但成交量并未随之放大；价量配合不佳，仅能视为跌深反弹格局。

该分析师指出，在反弹无力架构下，上方在8,250-8,300点恐将遭逢不小卖压。且后市不排除还会探向8,000点关卡，甚至今年初多头起涨攻击发起线的7,850点。