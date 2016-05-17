台湾股市：随亚股第二日收高，投资人追价审慎成交量未有效放大

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透台北5月17日 - 台湾股市周二连二日收高。分析师表示，受美股上扬提振，台股随亚洲股市走升，不过投资人追价心态相当审慎，成交量并未有效放大。
台湾加权股价指数 收高0.90%，至8,140.48点；今日成交初值 为652.09亿台币，上交易日修正后为646.86亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师认为，台股今日虽出现像样的反弹，但成交量并未随之放大；价量配合不佳，仅能视为跌深反弹格局。
〞下跌成交量都700、800亿台币，但反弹只有600多亿，没人追价。〞他说。
该分析师指出，在反弹无力架构下，上方在8,250-8,300点恐将遭逢不小卖压。且后市不排除还会探向8,000点关卡，甚至今年初多头起涨攻击发起线的7,850点。
亚洲股市周二自两个月低点反弹，科技巨头苹果反弹以及油价上涨此前提振美国股市。本地时间13:51，MSCI明晟亚太指数 涨0.73%。(完)
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