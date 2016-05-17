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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 14:00 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：澳元和英镑获得买需

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* 澳元/美元涨0.88%，新西兰元/美元涨0.28%，英镑/美元涨0.62%，美元/加元跌0.29%

* 美元/离岸人民币跌0.12%，美元/印度卢比跌0.14%，美元/菲律宾披索跌0.24%，美元/韩元跌0.63%

* 日股日经指数涨1.07%，中国沪综指跌0.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.72%，美国原油涨0.92%，美国10年期公债收益率1.75%

* 澳洲央行会议记录：在5月3日会议考虑过维持利率不变

* ORB民调：英国“留欧”阵营支持率领先“脱欧”阵营15个百分点 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 刘秀红)

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