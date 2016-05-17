《汇市简讯》伦敦盘初：澳元和英镑获得买需

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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* 澳元/美元涨0.88%，新西兰元/美元涨0.28%，英镑/美元涨0.62%，美元/加元跌0.29%
* 美元/离岸人民币跌0.12%，美元/印度卢比跌0.14%，美元/菲律宾披索跌0.24%，美元/韩元跌0.63%
* 日股日经指数涨1.07%，中国沪综指跌0.21%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.72%，美国原油涨0.92%，美国10年期公债收益率1.75%
* 澳洲央行会议记录：在5月3日会议考虑过维持利率不变
* ORB民调：英国“留欧”阵营支持率领先“脱欧”阵营15个百分点 (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 刘秀红)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。