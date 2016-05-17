美国各类经济指标总览--2016/5/17

美国劳工部公布，4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%(预估为上涨0.3%)，较上年同期上涨1.1%(预估为上涨1 .1%)；4月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%)，较上年同期上涨2.1%(预估为上涨2.1%)。4月民间部门每周 平均实质所得上升0.2%。 美国商务部公布，4月建筑许可增长3.6%，建筑许可年率为111.6万户(预估为113.0万户)；4月房屋开工上升6.6%， 房屋开工年率为117.2万户(预估为112.7万户)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布的数据显示，4月工业生产较前月增长0.7%(预估为增长0.3%)；4月产能 利用率为75.4%(预估为75.0%)。 当前值 前次值 失业率(%) 5.0 (4月) 5.0 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16 (4月) 增加20.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (4月) +0.1 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.2 (4月) -0.1 (3月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.1 (4月) -0.1 (3月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +0.5 (第一季初值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第一季初值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) 1.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差404.4 (3月) 逆差469.6 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.7 (4月) -0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (4月) 74.9 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.4 (5月7日当周) 27.4 (4月30日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060亿 (4月) 赤字1,080亿 (3月) 领先指标(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 个人所得(%) +0.4 (3月) +0.1 (2月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (3月) -0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加296.7 (3月) 增加141.45 (2月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) -0.1 (2月) 建筑支出(%) +0.3 (3月) +1.0 (2月修正值) 消费者信心 94.2 (4月) 96.1 (3月修正值) 房屋开工(万户) 117.2 (4月) 109.9 (3月修正值) 建筑许可(万户) 111.6 (4月) 107.7 (3月修正值) 成屋销售(万户) 533 (3月) 507 (2月修正值) 新屋销售(万户) 51.1 (3月) 51.9 (2月修正值) 工厂订单(%) +1.1 (3月) -1.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.8 (3月修正值) -3.1 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (4月) 54.5 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.8 (4月) 51.8 (3月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月) -0.6 (2月修正值) 进口物价(%) +0.3 (4月) +0.3 (3月修正值) 出口物价(%) +0.5 (4月) 持平 (3月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第一季初值) +2.7 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.0 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)