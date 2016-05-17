欧洲政经：随着英国退欧公投临近，美国部分银行业者考虑是否退出欧洲市场

* 英国银行业者大部分欧盟交易业务在伦敦完成

* 工作组在研究英国退欧的各种情境

* 尚不清楚英国能在退欧情况进入何种市场

* 如需建立欧元区分支机构，成本将很高

路透伦敦5月17日 - 如果英国6月投票决定退欧，那么美国部分银行业者可能会干脆放弃在欧盟的部分业务。

根据路透与几家美国银行及其律师的讨论，这种选项是部分华尔街银行考虑的极端情况，也就是如果当前猜测中的英国退欧的相关条款，使得英国境内金融服务公司无法在目前环境下做欧盟生意的话，会发生的情况。

美国银行业者工作小组研究的这些情境，凸显出非欧洲银行的伦敦业务，与这些银行的欧洲大陆业务关联多么紧密。

特别受到关注的是银行的市场业务，因为多数欧洲证券的交易受欧盟层级的监管，但却是由很多投资银行主要在伦敦操作的。

规模最大的五家美国银行在伦敦的雇员有4万人，比在欧洲其他地区的总和还多。

如果必须重组业务以建立新的欧洲大陆网点的话，将会带来太大成本，有些甚至将重新考虑是否还要在欧盟运营业务。

“高成本可能会促使部分银行组织重新评估，欧洲业务在他们的全球业务背景下到底是否重要，以及英国退欧之后他们想要保持什么样的市场地位，”律师事务所Linklaters的一名合伙人Edward Chan表示，该律师事务所为银行提供应变安排方面的建议。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)