《中国企业债发行日程表》--5月17日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 青岛海西 10 7 5/11簿记建档 4.36% AA+ 5/12-5/17 东北证券 城市投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 惠州交通 10 7 5/16簿记建档 *4.16% AA+ 5/17-5/19 广州证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 湘乡城市建设 5 7 5/17簿记建档 上限6.30% AA- 5/18-5/19 广州证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金，瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 全椒县城市 10 7 5/17簿记建档 上限6.20% AA- 5/18-5/20 国元证券 基础设施开发建设 (第3-7年末分别偿还20%本金，安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 浏阳市城建集团 22 7 5/23簿记建档 -- AA 5/24-5/25 财富证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 择期重新簿记建档 -- AA -- 中信建投证券 改造项目收益债 (第3-7年末分别偿还10%-25%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。