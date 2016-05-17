《汇市简讯》空头可能迫使欧元/英镑日线收在云区下方

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
0646 GMT
* 欧元/英镑重启螺旋式下跌，日线收在厚重云区下方的风险正在增加
* 云区横跨0.7822-0.7942。我们已经将停止单下移到0.7895
* 我们依然在0.7850做空，以待欧元/英镑跌向0.7650的目标
* 停止单位于负向关联的均衡线和基准线（0.7864和0.7882）上方
* 技术图：tmsnrt.rs/1XhCEnn
(编译 高琦 审校 于春红)
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