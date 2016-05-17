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市场报道 | 2016年 5月 17日 星期二 14:53 BJT

《汇市简讯》空头可能迫使欧元/英镑日线收在云区下方

0646 GMT

* 欧元/英镑重启螺旋式下跌，日线收在厚重云区下方的风险正在增加

* 云区横跨0.7822-0.7942。我们已经将停止单下移到0.7895

* 我们依然在0.7850做空，以待欧元/英镑跌向0.7650的目标

* 停止单位于负向关联的均衡线和基准线（0.7864和0.7882）上方

* 技术图：tmsnrt.rs/1XhCEnn

(编译 高琦 审校 于春红)

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