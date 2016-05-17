更新版 1-新债招标：台湾30年期公债得标利率1.65%超预期，银行业得标比重逾七成

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增市场人士看法)
路透台北5月17日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年105/7期公债 得标利率为1.65%，高于市场预估的1.55-1.58%区间，较前期同年期公债得标利率2.288%，下跌63.8个基点。交易员指出，得标利率远高于预期令人惊讶，料短线10年期公债殖利率有望反弹。
今日105/7期公债全数标出，投标总额442.5亿台币，投标倍数为1.48倍。
交易员表示，从这次银行业得标比重达76.17%，而寿险业和证券业各仅占19.5%及2.33%观察，显示寿险业意愿不高；而银行业得标比重虽高，但除少数大型银行外，大部分银行都是采〞散单〞利率一路往上叠的投标策略。
〞财政部居然没有去截(标)，很惊讶，这次真的赚到了、赚到了，有点意外啦！〞一位大型银行交易员说。
但他认为，30年券毕竟是属于比较后端的券种，短线10年券殖利率可望被往上带，但应只是短期的影向。
一大型公股商银交易员指出，财政部未出手截标，应是考量5月或下半年外销订单将转正、出口负成长幅度亦将缩减为个位数；加上近来水果价格飙高，估5、6月消费者物价指数(CPI)就会往上跑，〞从这种利率看来，下半年利率有点反转的感觉，虽然30年的风险不大，倒是10年可能要稍微注意了。〞
一大型证券商交易员则称，30年券银行业得标比重逾七成，正好让市场测试大型银行对于绝对利率的定义，〞所以，10年券殖利率有弹起来，应该可以买。〞
但他说，就长线趋势而言应该稍微谨慎，主因是寿险业接手意愿不高，加上台股开始出现跌深反弹的迹象，倘若520以后台股反弹，将对台债造成压力。
路透调查显示，因市场资金充沛、景气尚未出现复苏的迹象，该期公债决标利率料将落在1.55-1.58%间。 (完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 罗两莎/董永年; 审校 曾祥进)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。