更新版 1-新债招标：台湾30年期公债得标利率1.65%超预期，银行业得标比重逾七成

(新增市场人士看法)

路透台北5月17日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年105/7期公债 得标利率为1.65%，高于市场预估的1.55-1.58%区间，较前期同年期公债得标利率2.288%，下跌63.8个基点。交易员指出，得标利率远高于预期令人惊讶，料短线10年期公债殖利率有望反弹。

今日105/7期公债全数标出，投标总额442.5亿台币，投标倍数为1.48倍。

交易员表示，从这次银行业得标比重达76.17%，而寿险业和证券业各仅占19.5%及2.33%观察，显示寿险业意愿不高；而银行业得标比重虽高，但除少数大型银行外，大部分银行都是采〞散单〞利率一路往上叠的投标策略。

〞财政部居然没有去截(标)，很惊讶，这次真的赚到了、赚到了，有点意外啦！〞一位大型银行交易员说。

但他认为，30年券毕竟是属于比较后端的券种，短线10年券殖利率可望被往上带，但应只是短期的影向。

一大型公股商银交易员指出，财政部未出手截标，应是考量5月或下半年外销订单将转正、出口负成长幅度亦将缩减为个位数；加上近来水果价格飙高，估5、6月消费者物价指数(CPI)就会往上跑，〞从这种利率看来，下半年利率有点反转的感觉，虽然30年的风险不大，倒是10年可能要稍微注意了。〞

一大型证券商交易员则称，30年券银行业得标比重逾七成，正好让市场测试大型银行对于绝对利率的定义，〞所以，10年券殖利率有弹起来，应该可以买。〞

但他说，就长线趋势而言应该稍微谨慎，主因是寿险业接手意愿不高，加上台股开始出现跌深反弹的迹象，倘若520以后台股反弹，将对台债造成压力。

路透调查显示，因市场资金充沛、景气尚未出现复苏的迹象，该期公债决标利率料将落在1.55-1.58%间。 (完)