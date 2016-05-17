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市场报道 | 2016年 5月 17日 星期二 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.45上方的停止单被触发，ORB民调继续发酵

0649 GMT

* 英镑/美元位于1.4500上方的停止单在欧洲盘初被触发，而后升至5日高点1.4522

* ORB为每日电讯报所作最新民调显示，赞成英国留在欧盟的占55%，支持“脱欧”的占40%。

* 这份民调是引发英镑走势突破的动因

* 1.4493是亚洲盘高点，1.4389是上交易日纽约尾盘低点

* 1.4500是1.4770（5月3日高点）到1.4333（周一低点）的38.2%回档位

* 博彩公司Betfair下注情况暗示，英国留在欧盟的机率上升至73%

(编译 高琦 审校 张明钧)

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