全球金市：美元走软助金价小升，但股市反弹限制涨幅

“对金价前景的更多利好观点可能会给价格带来影响，但最终美元仍是主要推动因素，”Argonaut Securities驻香港分析师Helen Lau称。

美元指数 周二小跌约0.2%。美元走软使得其他货币持有者购买黄金的成本下降。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 今年以来的黄金持仓量稳步增加，处于2013年11月以来最高水准。

周一的文件显示，位于纽约的对冲基金Paulson & Co削减了黄金投资。该公司的负责人John Paulson是全球最有影响力的黄金投资人之一。但亿万富翁索罗斯和其他大型基金多年来首次重拾黄金。

金价今年以来已累计上涨20%，因市场猜测，对全球市场动荡的担忧已令美国联邦储备理事会(美联储/FED)放慢升息步伐。

其他贵金属方面，现货银 涨0.6%至每盎司17.23美元；现货铂金 涨0.8%至每盎司1,053.70美元；现货钯金 涨0.6%至每盎司593.11美元。(完)

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