全球金市：美元走软助金价小升，但股市反弹限制涨幅

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“对金价前景的更多利好观点可能会给价格带来影响，但最终美元仍是主要推动因素，”Argonaut Securities驻香港分析师Helen Lau称。
美元指数 周二小跌约0.2%。美元走软使得其他货币持有者购买黄金的成本下降。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 今年以来的黄金持仓量稳步增加，处于2013年11月以来最高水准。
周一的文件显示，位于纽约的对冲基金Paulson & Co削减了黄金投资。该公司的负责人John Paulson是全球最有影响力的黄金投资人之一。但亿万富翁索罗斯和其他大型基金多年来首次重拾黄金。
金价今年以来已累计上涨20%，因市场猜测，对全球市场动荡的担忧已令美国联邦储备理事会(美联储/FED)放慢升息步伐。
其他贵金属方面，现货银 涨0.6%至每盎司17.23美元；现货铂金 涨0.8%至每盎司1,053.70美元；现货钯金 涨0.6%至每盎司593.11美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 张若琪/艾茂林)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。