更正-国际油市：供应忧虑推动原油期货续涨，美国原油触及七个月高位(5月17日)

(更正：第八段译文“全球储油冲击产能”有误，应为“全球原油存储接近最大能力”。“这波产能中断潮高盛完全扭转对油市前景看法”应为“这波产能中断潮促使高盛完全扭转对油市前景看法”。)

路透东京5月17日 - 原油期货周二连续第二日上涨，美国原油期货触及七个月高点，因市场聚焦于供应受阻问题，这已经促使长期看空油市的高盛发布了对近期油价的看多评估。

原油价格在过去两周的大部分时间内都上行，归因于多个事件的共同影响，包括尼日利亚、委内瑞拉和其它一些地区的产出中断，还有美国产出下降，加拿大油砂产区的火灾也令生产暂停。

0635 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 上涨0.67美元至每桶48.39美元，是去年10月以来的最高位。

布兰特原油期货 上涨0.37美元至每桶49.34美元，接近周一所及六个月高点49.47美元。

Energy Aspects分析师Amrita Sen在一份研究报告中指出，整个5月中断的产能平均为320万桶/日。

“产出中断的时间越久，恢复平衡的脚步也会越快，”Sen称。

“虽然炼油利润仍微薄，我们仍维持到2016年第二季末时原油库存将开始持续提取的看法。”

这波产能中断潮促使高盛完全扭转对油市前景看法。高盛先前一直警告，全球原油存储接近最大能力，又一波的油价崩跌走势可能让油价最低来到每桶20美元，但如今高盛预期2016下半年油价最高可望在每桶50美元交投。

美国能源资料协会(EIA)亦发表利好言论。该协会周一表示，6月页岩油产量料将连续第八个月下滑。

根据EIA周一公布的钻探生产力报告，页岩油日产量预计将减少近11.3万桶，至485万桶，因油价将近两年的跌势损及钻探商的获利能力。

加拿大油砂主要产地Fort McMurray附近仍有火灾延烧，亦令油价获得支撑。

多位官员称，火势仍在扩大，周一稍晚迅速向北方蔓延，迫使消防队员将焦点转移至保护Fort McMurray北方重要油砂生产设备。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻