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市场报道 | 2016年 5月 17日 星期二 15:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的头肩顶形态预示有进一步上涨空间

0704 GMT

* 大型反转头肩顶形态依然未变，表明英镑/美元走势偏多

* 英镑升向近期高点1.4770美元的可能性增加

* 我们在1.4363做多，已经达到目标1.4445

* 寻求在1.4450再度逢低做多英镑

* 空头陷在1.4388（50%费波纳齐回档）下方，这加大了英镑/美元进一步上涨的可能性

* 技术图：tmsnrt.rs/1XhFVTF

(编译 高琦 审校 张荻)

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