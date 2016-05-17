《汇市简讯》英镑/美元的头肩顶形态预示有进一步上涨空间

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
0704 GMT
* 大型反转头肩顶形态依然未变，表明英镑/美元走势偏多
* 英镑升向近期高点1.4770美元的可能性增加
* 我们在1.4363做多，已经达到目标1.4445
* 寻求在1.4450再度逢低做多英镑
* 空头陷在1.4388（50%费波纳齐回档）下方，这加大了英镑/美元进一步上涨的可能性
* 技术图：tmsnrt.rs/1XhFVTF
(编译 高琦 审校 张荻)
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