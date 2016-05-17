台湾汇市：台币量缩收涨终止连三日跌势，关注稍晚美国经济数据指引方向

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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* 台币量缩收涨终止连三日跌势 * 随韩元及离岸人民币止跌回升 * 关注稍晚美国经济数据指引方向 * 明日实质区间暂看32.550-32.650 路透台北5月17日 - 台币兑美元 周二收升，终止连三日跌势。汇银人士表示， 由于美元指数 稍见回弱，台币随韩元及离岸人民币 止跌微升，惟交投清淡，量 缩观望稍晚美国公布4月消费者物价指数及房屋开工等数据对美元走势的影响。 他们指出，今日交投相当淡静，主要消化实质买卖汇需求，并有部分外资保管行由买转 卖美元，后续仍须密切关注外资动向，至于进/出口商则倾向离场观望，静待短线美元后市 趋于明朗。 〞现在美元有点偏弱，有修正感觉，不过还要等美国CPI数据公布。〞一位大型官股商 银交易员说。 周二台北外汇及元太外汇合计成交量8.14亿美元，成交量较上日再减2.09亿美元。交易 员称，今日台北汇市量能萎缩，主因出口商抛汇卖需明显缩手，而此前偏向汇出的外资交投 方向转趋不明显，并有些外资保管行转向卖汇。 今日台币兑美元主要交易区间为32.601-32.695，上日在32.628-32.708；预估明日台币 区间在32.550-32.650。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较盘初缩减至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.609/32.659，上 日收在32.630。 台湾股市周二收涨0.90%报8,140.48点，连两日收高。证券交易所资料显示，外资及陆 资在台股卖超53.29亿台币，连13个交易日卖超共计1,103.33亿台币。 韩元周二领涨新兴亚洲货币，此前澳洲央行会议记录表明该行不急于降息，因此投资者 降低了对地区政策放松的预期。 韩元 今收涨0.5%报1,173.7，上日 则收在1,179.7。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.630 32.705 32.601-32.695 32.695 5.40 7.19 司 元太外汇经纪公 32.628 32.703 32.600-32.684 32.661 2.74 3.04 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/0.005 美元/台币六个月期 0.015/0.035 0.020/0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。