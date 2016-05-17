台湾汇市：台币量缩收涨终止连三日跌势，关注稍晚美国经济数据指引方向

* 台币量缩收涨终止连三日跌势 * 随韩元及离岸人民币止跌回升 * 关注稍晚美国经济数据指引方向 * 明日实质区间暂看32.550-32.650 路透台北5月17日 - 台币兑美元 周二收升，终止连三日跌势。汇银人士表示， 由于美元指数 稍见回弱，台币随韩元及离岸人民币 止跌微升，惟交投清淡，量 缩观望稍晚美国公布4月消费者物价指数及房屋开工等数据对美元走势的影响。 他们指出，今日交投相当淡静，主要消化实质买卖汇需求，并有部分外资保管行由买转 卖美元，后续仍须密切关注外资动向，至于进/出口商则倾向离场观望，静待短线美元后市 趋于明朗。 〞现在美元有点偏弱，有修正感觉，不过还要等美国CPI数据公布。〞一位大型官股商 银交易员说。 周二台北外汇及元太外汇合计成交量8.14亿美元，成交量较上日再减2.09亿美元。交易 员称，今日台北汇市量能萎缩，主因出口商抛汇卖需明显缩手，而此前偏向汇出的外资交投 方向转趋不明显，并有些外资保管行转向卖汇。 今日台币兑美元主要交易区间为32.601-32.695，上日在32.628-32.708；预估明日台币 区间在32.550-32.650。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较盘初缩减至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.609/32.659，上 日收在32.630。 台湾股市周二收涨0.90%报8,140.48点，连两日收高。证券交易所资料显示，外资及陆 资在台股卖超53.29亿台币，连13个交易日卖超共计1,103.33亿台币。 韩元周二领涨新兴亚洲货币，此前澳洲央行会议记录表明该行不急于降息，因此投资者 降低了对地区政策放松的预期。 韩元 今收涨0.5%报1,173.7，上日 则收在1,179.7。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.630 32.705 32.601-32.695 32.695 5.40 7.19 司 元太外汇经纪公 32.628 32.703 32.600-32.684 32.661 2.74 3.04 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/0.005 美元/台币六个月期 0.015/0.035 0.020/0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)