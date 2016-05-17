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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 17:09 BJT

台湾汇市：台币量缩收涨终止连三日跌势，关注稍晚美国经济数据指引方向

* 台币量缩收涨终止连三日跌势
    * 随韩元及离岸人民币止跌回升
    * 关注稍晚美国经济数据指引方向
    * 明日实质区间暂看32.550-32.650

    路透台北5月17日 - 台币兑美元 周二收升，终止连三日跌势。汇银人士表示，
由于美元指数 稍见回弱，台币随韩元及离岸人民币 止跌微升，惟交投清淡，量
缩观望稍晚美国公布4月消费者物价指数及房屋开工等数据对美元走势的影响。
    
    他们指出，今日交投相当淡静，主要消化实质买卖汇需求，并有部分外资保管行由买转
卖美元，后续仍须密切关注外资动向，至于进/出口商则倾向离场观望，静待短线美元后市
趋于明朗。
   
     〞现在美元有点偏弱，有修正感觉，不过还要等美国CPI数据公布。〞一位大型官股商
银交易员说。
    
    周二台北外汇及元太外汇合计成交量8.14亿美元，成交量较上日再减2.09亿美元。交易
员称，今日台北汇市量能萎缩，主因出口商抛汇卖需明显缩手，而此前偏向汇出的外资交投
方向转趋不明显，并有些外资保管行转向卖汇。
   
    今日台币兑美元主要交易区间为32.601-32.695，上日在32.628-32.708；预估明日台币
区间在32.550-32.650。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较盘初缩减至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.609/32.659，上
日收在32.630。
    
    台湾股市周二收涨0.90%报8,140.48点，连两日收高。证券交易所资料显示，外资及陆
资在台股卖超53.29亿台币，连13个交易日卖超共计1,103.33亿台币。      
    
    韩元周二领涨新兴亚洲货币，此前澳洲央行会议记录表明该行不急于降息，因此投资者
降低了对地区政策放松的预期。 韩元 今收涨0.5%报1,173.7，上日
则收在1,179.7。

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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.630     32.705   32.601-32.695   32.695     5.40    7.19
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.628     32.703   32.600-32.684   32.661     2.74    3.04
 司                                                                      
 
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 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.005/0.005           -0.015/0.005
 美元/台币六个月期          0.015/0.035           0.020/0.050
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

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