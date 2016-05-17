版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 15:37 BJT

金属期市：伦敦期铜脱离两个半月低点，市场憧憬中国出台利好措施

“基础设施和房地产投资继续强劲增长，这两大金属需求的主要来源未见动能减弱迹象...我们预计近期基本金属价格将整固。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%至每吨4,660.50美元，前一交易日收高0.5%。铜价目前自5月13日触及的两个半月低点4,594美元温和反弹。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.7%%，至每吨35,710元人民币。

上海期铝 涨2.2%。

中国商务部周二表示，希望加工贸易中相当一部分在国内得到更好发展，通过差异化政策引导加工贸易向中西部转移，尽可能将东部地区转移的加工贸易留在国内。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张若琪/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐