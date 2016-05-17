金属期市：伦敦期铜脱离两个半月低点，市场憧憬中国出台利好措施

“基础设施和房地产投资继续强劲增长，这两大金属需求的主要来源未见动能减弱迹象...我们预计近期基本金属价格将整固。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%至每吨4,660.50美元，前一交易日收高0.5%。铜价目前自5月13日触及的两个半月低点4,594美元温和反弹。