金属期市：伦敦期铜脱离两个半月低点，市场憧憬中国出台利好措施

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“基础设施和房地产投资继续强劲增长，这两大金属需求的主要来源未见动能减弱迹象...我们预计近期基本金属价格将整固。”
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%至每吨4,660.50美元，前一交易日收高0.5%。铜价目前自5月13日触及的两个半月低点4,594美元温和反弹。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.7%%，至每吨35,710元人民币。
上海期铝 涨2.2%。
中国商务部周二表示，希望加工贸易中相当一部分在国内得到更好发展，通过差异化政策引导加工贸易向中西部转移，尽可能将东部地区转移的加工贸易留在国内。 (完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张若琪/李爽)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。