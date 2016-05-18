台湾货币市场：5月18日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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路透台北5月18日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,479.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --美商花旗 集团发行4.2亿美元债。 --高盛 发行3.6亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆5,466.3亿台币 05/19 1,774.50 05/20 2,807.00 05/23 2,843.00 05/24 4,869.30 05/25 1,986.00 05/26 2,297.00 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 06/01 3,183.00 06/02 2,850.50 06/03 1,232.00 注*：表更新。 --公债还本付息共28.5625亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/20:财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)