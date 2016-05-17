表格：外资在韩国股市卖超536亿韩元

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔5月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超536亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月17日 -53.6 -52.4 83.0 ^5月16日 17.0 -39.7 -5.1 5月13日 -142.8 -115.6 218.4 5月12日 24.5 -128.3 110.5 5月11日 69.9 -241.4 130.8 5月10日 36.7 41.0 -124.8 5月 9日 -97.9 -52.7 119.2 5月 4日 172.3 -490.4 297.8 5月 3日 87.0 -177.0 68.5 5月 2日 -32.9 -177.8 180.3 4月29日 63.8 -203.1 109.5 4月28日 -202.5 116.5 88.3 4月27日 182.4 -257.9 77.6 4月26日 128.9 -44.3 -88.6 4月25日 207.7 -159.8 -41.4 ---------------------------------------------------- 本月以来 80.3 -1,434.3 1,078.6 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,790.3 -1,650.2 -1,504.7 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。