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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 15:50 BJT

表格：外资在韩国股市卖超536亿韩元

路透首尔5月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资
在韩国股市卖超536亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月17日       -53.6          -52.4           83.0
    ^5月16日        17.0          -39.7           -5.1
     5月13日      -142.8         -115.6          218.4
     5月12日        24.5         -128.3          110.5
     5月11日        69.9         -241.4          130.8
     5月10日        36.7           41.0         -124.8
     5月 9日       -97.9          -52.7          119.2
     5月 4日       172.3         -490.4          297.8
     5月 3日        87.0         -177.0           68.5
     5月 2日       -32.9         -177.8          180.3
     4月29日        63.8         -203.1          109.5
     4月28日      -202.5          116.5           88.3
     4月27日       182.4         -257.9           77.6
     4月26日       128.9          -44.3          -88.6
     4月25日       207.7         -159.8          -41.4
    ----------------------------------------------------
    本月以来        80.3       -1,434.3        1,078.6
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,790.3       -1,650.2       -1,504.7
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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