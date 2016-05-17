中国新债：辽宁下周二招标发行205亿专项地方债，期限三至10年

路透上海5月17日 - 中国辽宁省财政厅周二公告称，将于下周二(24日)招标发行总额20 5亿元人民币专项地方债，含三、五、七、10年四个期限。 上述专项债为辽宁今年第一至四期，全部为置换债券，大公国际资信评估有限公司对该 债券评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 专项债券 三年 61 5月24日10:00-10:40 5月24日 五年 61 七年 61 10年 22 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个 工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值 上浮20%之间。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分 之二。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)