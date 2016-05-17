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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 15:59 BJT

中国新债：辽宁下周二招标发行205亿专项地方债，期限三至10年

路透上海5月17日 - 中国辽宁省财政厅周二公告称，将于下周二(24日)招标发行总额20
5亿元人民币专项地方债，含三、五、七、10年四个期限。
    
    上述专项债为辽宁今年第一至四期，全部为置换债券，大公国际资信评估有限公司对该
债券评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：
 类别        期限         规模（亿元  招标时间              发行期
                          ）                                
 专项债券    三年                 61  5月24日10:00-10:40    5月24日
             五年                 61                                 
             七年                 61                                 
             10年                 22                                 
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮20%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分
之二。 
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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