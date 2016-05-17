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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 16:19 BJT

《全球汇市》油价上涨推升商品货币，冒险意愿打压日圆和美元需求

“从美联储角度而言，只要核心CPI继续维持在2%上方，整体通胀继
续显现回升迹象便会是利好发展，”荷兰安智银行驻伦敦策略师在发给客
户的报告中称。
    
    “市场预期近期美联储升息可能不大...我们预计短期美国利率可能
小幅上升...不过美联储是否允许通胀超调存在不确定性，料限制任何实
质性上行空间。”
    
                                          纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.1336  1.1316  +0.18  +4.38  1.
0860
    美元/日圆            109.38  109.01  +0.34  -9.08  12
0.30
    欧元/日圆         124.02  123.37  +0.53  -4.94  13
0.47
    美元/瑞郎            0.9768  0.9773  -0.05  -2.50  1.
0018
    英镑/美元            1.4513  1.4396  +0.81  -1.53  1.
4738
    美元/加元            1.2877  1.2893  -0.12  -6.95  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.5391  6.5480  -0.14  -0.44 
 6.5680
    澳元/美元            0.7339  0.7287  +0.71  +0.88  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6808  0.6788  +0.29  -0.25  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.1074  1.1065  +0.08  +1.73  1.
0886
    欧元/英镑         0.7811  0.7858  -0.60  +6.03  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.3335  9.3513  -0.19  +1.78  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.1405  8.1662  -0.31  -7.91  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 李爽/蔡美珍/艾茂林/刘秀红；审校 张明钧/张若琪/杜明霞)

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