《全球汇市》油价上涨推升商品货币，冒险意愿打压日圆和美元需求

“从美联储角度而言，只要核心CPI继续维持在2%上方，整体通胀继 续显现回升迹象便会是利好发展，”荷兰安智银行驻伦敦策略师在发给客 户的报告中称。 “市场预期近期美联储升息可能不大...我们预计短期美国利率可能 小幅上升...不过美联储是否允许通胀超调存在不确定性，料限制任何实 质性上行空间。” 纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1336 1.1316 +0.18 +4.38 1. 0860 美元/日圆 109.38 109.01 +0.34 -9.08 12 0.30 欧元/日圆 124.02 123.37 +0.53 -4.94 13 0.47 美元/瑞郎 0.9768 0.9773 -0.05 -2.50 1. 0018 英镑/美元 1.4513 1.4396 +0.81 -1.53 1. 4738 美元/加元 1.2877 1.2893 -0.12 -6.95 1. 3839 美元/离岸人民币 6.5391 6.5480 -0.14 -0.44 6.5680 澳元/美元 0.7339 0.7287 +0.71 +0.88 0. 7275 新西兰元/美元 0.6808 0.6788 +0.29 -0.25 0. 6825 欧元/瑞郎 1.1074 1.1065 +0.08 +1.73 1. 0886 欧元/英镑 0.7811 0.7858 -0.60 +6.03 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.3335 9.3513 -0.19 +1.78 9. 1705 美元/挪威克朗 8.1405 8.1662 -0.31 -7.91 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 李爽/蔡美珍/艾茂林/刘秀红；审校 张明钧/张若琪/杜明霞)