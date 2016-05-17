《中国新债预测》两年及七年国债预测均值2.43%和2.93%，近二级料需求一般

* 招标品种：财政部两年新发/七年续发固息国债

* 期限及招标金额：两年：260亿元；七年：350亿元

* 招标时间: 周三(18日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.34%-2.52%；2.88%-2.96%

* 预测均值: 2.43%；2.93%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月17日 - 中国财政部周三将招标发行两年和七年两期国债。路透调查显示，现券二级仍震荡显弱，上午招标的国开债亦显示机构参与积极性一般，尽管MLF（中期借贷便利）续作持续驰援流动性，但对情绪提振有限，预计中标利率近二级可能性较大，预测均值分别为2.43%和2.93%。

“国债最近一级发的比二级高，明天可能2年的要高，需求不会太好，”北京一券商交易员表示。

国信证券最新定价报告指出，本周以来债市表现并不理想，利率债一级招标结果平淡，二级市场收益率持续小幅上行。总体而言，当前市场分歧依然较大，关注焦点各有不同， 短期内，市场情绪仍不稳定，一级认购情况或难有大突破。 预计本次中标利率将在二级水平附近。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期最新收益率为2.9211%。

国开行上午招标的1-7年四期增发债中，除一年品种收益率稍低于预期外，三、五和七年期定位均偏高。

银行间债市周二早盘现券收益率仍略有上浮，国债期货亦震荡偏弱；央行昨日MLF（中期借贷便利）操作量高于本月到期量，提前加量续做稍超出市场预期，但因此前官方已反复强调不要期望货币政策过度放松，因此政策中性预期难改。

明日招标两年期国债为财政部今年第12期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

七年期国债为财政部今年第六期国债 第二次续发,采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

上述国债续发行的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，从2016年3月17日开始计息，票面利率2.75%，按年附息。