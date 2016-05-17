《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月17日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:13时,1港元=0.83989 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 12.55 6.97 2.14 南玻 10.88 6.28 2.06 深康佳 4.60 2.80 1.96 ST中华 10.59 5.08 2.48 ST中冠 44.44 17.67 2.99 深深宝 16.23 8.40 2.30 深华发 20.60 7.03 3.49 深赤湾 15.23 11.75 1.54 特力 59.10 18.73 3.76 飞亚达 10.73 6.85 1.87 一致药业 68.13 40.21 2.02 深深房 10.11 5.32 2.26 ST盛润 6.97 5.84 1.42 深南电 11.70 4.99 2.79 深纺织 11.81 7.16 1.96 方大集团 16.97 7.08 2.85 深国商 25.19 10.03 2.99 深赛格 10.50 4.86 2.57 宝石 7.28 4.83 1.79 小天鹅 29.92 25.00 1.42 粤高速 5.55 3.97 1.66 晨鸣纸业 8.50 5.64 1.79 ST珠江 9.84 5.83 2.01 美菱电器 5.63 4.21 1.59 大冷股份 10.16 5.76 2.10 粤电力 5.25 3.92 1.59 佛山照明 9.74 6.15 1.89 江铃汽车 23.90 18.30 1.55 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 9.54 4.85 2.34 威孚高科 17.29 15.41 1.34 古井贡酒 42.16 28.70 1.75 ST东海 13.42 6.47 2.47 长安汽车 14.48 10.75 1.60 京东方 2.30 1.83 1.50 鲁泰 10.90 9.99 1.30 本钢板材 6.09 2.38 3.05 张裕 39.20 23.88 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。