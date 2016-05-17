《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月17日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.5 206人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.63 0.785 1.88 市北高新 23.45 1.169 3.08 大众交通 11.09 1.237 1.37 永生投资 14.18 1.702 1.28 老凤祥 40.64 3.704 1.68 S中纺机 13.74 0.615 3.43 鼎立股份 8.15 0.694 1.80 氯碱化工 14.12 0.788 2.75 双钱股份 23.48 1.181 3.05 海立股份 12.16 0.79 2.36 浦东金桥 21.72 1.649 2.02 外高桥 17.89 1.792 1.53 ST联华 11.62 1.21 1.47 锦江投资 33.53 1.889 2.72 中路股份 32.65 2.622 1.91 金山开发 14.84 0.877 2.60 海欣股份 14.15 0.742 2.92 耀皮玻璃 6.26 0.641 1.50 大江股份 8.41 0.587 2.20 上柴股份 12.93 0.836 2.37 丹化科技 5.89 0.555 1.63 上海三毛 16.13 1.365 1.81 友谊股份 12.48 1.544 1.24 上工申贝 13.71 1.076 1.95 上海机电 19.57 2.034 1.48 宝信软件 17.86 1.718 1.59 上海物贸 14.12 1.026 2.11 自仪股份 15.42 1.474 1.60 上海普天 44.77 1.767 3.89 陆家嘴 38.61 3.336 1.77 华新水泥 6.63 0.632 1.61 锦江股份 38.07 2.877 2.03 鄂尔多斯 7.58 0.871 1.33 华电能源 5.07 0.504 1.54 SST天海 6.11 0.528 1.77 大名城 10.41 0.896 1.78 东方通信 7.52 0.732 1.58 黄山旅游 25.8 2.04 1.94 开开实业 16.41 1.269 1.98 海南航空 3.29 0.651 0.78 ST轻骑 5.27 0.515 1.57 振华重工 4.23 0.489 1.33 锦州港 4.17 0.54 1.18 九龙山 5.77 0.601 1.47 凌云股份 12.48 1.255 1.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。