欧元债市：德债收益率上扬，受油价触及七个月高点拉抬

其他多数债信评级较高的欧元区公债的收益率当日亦微幅上涨。

“原油价格再度上涨应对美国4月通胀产生明显的上行压力，”DZ Bank策略师Hendrik Lodde称。

就欧元区来说，任何油价上涨可能将开始提振通胀的迹象，对于欧洲央行来说都是令人鼓舞的消息。

德国央行总裁魏德曼对德国世界报称，近期对欧洲央行(ECB)货币政策的强烈批评可能是因为一些措施模糊了货币政策和财政政策的边界。

投资者正焦急地等待欧洲央行将于周四公布的上次政策会议的记录。(完)

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