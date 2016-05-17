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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月17日

路透香港5月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:15时，1港元=0.83999人民币 )
    
    盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
36.85%，低于交易日收盘的38.71%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.25            3.90           1.30
 建设银行                                       4.69            4.63           1.21
 中国银行                                       3.24            3.02           1.28
 农业银行                                       3.06            2.72           1.34
 招商银行                                      17.48           15.68           1.33
 中信银行                                       5.52            4.49           1.46
 交通银行                                       5.25            4.54           1.38
 民生银行                                       9.08            7.18           1.51
 中国人寿                                      20.73           16.80           1.47
 中国平安                                      31.51           34.00           1.10
 中国太保                                      26.44           25.80           1.22
 中信证券                                      15.57           16.00           1.16
 新华人寿                                      39.70           24.65           1.92
 海通证券                                      14.43           12.10           1.42
 华能国际                                       7.22            5.26           1.63
 大唐发电                                       3.95            2.03           2.32
 华电国际                                       5.12            3.85           1.58
 中煤能源                                       4.77            3.12           1.82
 中国神华                                      13.71           11.86           1.38
 中国石油                                       7.24            5.42           1.59
 兖州煤业                                       9.22            4.03           2.72
 中国石化                                       4.76            5.21           1.09
 上海石化                                       6.34            3.63           2.08
 中海油服                                      12.49            6.31           2.36
 仪征化纤                                       4.09            1.49           3.27
 中国铝业                                       3.97            2.43           1.94
 江西铜业                                      13.12            8.76           1.78
 洛阳钼业                                       3.37            1.53           2.62
 紫金矿业                                       3.12            2.54           1.46
 马钢股份                                       2.51            1.59           1.88
 鞍钢股份                                       3.84            3.36           1.36
 重庆钢铁                                       2.55            1.13           2.69
 海螺水泥                                      14.55           18.48           0.94
 洛阳玻璃                                      26.87            4.38           7.30
 京城机电                                       8.22            2.92           3.35
 中联重科                                       4.11            2.28           2.15
 金隅股份                                       7.78            4.94           1.87
 中国国航                                       7.48            5.74           1.55
 东方航空                                       6.91            4.41           1.87
 南方航空                                       7.12            4.93           1.72
 中国远洋                                       5.30            2.71           2.33
 中海集运                                       4.22            1.68           2.99
 中集集团                                      13.71            9.78           1.67
 中海发展                                       6.15            5.04           1.45
 宁沪高速                                       8.49           10.54           0.96
 深高速                                         7.95            7.00           1.35
 成渝高速                                       4.16            2.59           1.91
 皖通高速                                      12.98            5.83           2.65
 广深铁路                                       4.10            3.77           1.29
 中国南车                                       9.10            7.33           1.48
 中国交建                                      11.00            8.80           1.49
 中国铁建                                       9.94            9.53           1.24
 中国中铁                                       7.14            5.97           1.42
 长城汽车                                       8.41            5.70           1.76
 比亚迪                                        60.34           42.80           1.68
 广汽集团                                      24.06            8.53           3.36
 青岛啤酒                                      29.71           27.80           1.27
 白云山                                        23.62           17.46           1.61
 新华制药                                      11.16            4.63           2.87
 海信科龙                                       7.13            3.54           2.40
 南京熊猫                                      14.13            5.33           3.16
 晨鸣纸业                                       8.50            5.41           1.87
 上海医药                                      18.96           16.56           1.36
 中兴通讯                                      13.50           10.12           1.59
 东方电气                                       9.83            5.75           2.04
 潍柴动力                                       7.74            9.00           1.02
 东北电气                                       5.55            2.22           2.98
 广船国际                                      24.26           11.58           2.49
 昆明机床                                       6.59            2.14           3.67
 一拖股份                                       9.54            4.08           2.78
 北辰实业                                       4.08            2.32           2.09
 创业环保                                       7.64            4.01           2.27
 中国中冶                                       3.77            2.10           2.14
 金风科技                                      15.06           12.30           1.46
 丽珠                                          44.17           36.20           1.45
 万科                                          24.43           17.96           1.62
 郑煤机                                         5.72            3.21           2.12
 大连港                                         5.51            3.11           2.11
 山东墨龙                                       7.88            2.80           3.35
 浙江世宝                                      25.28            7.96           3.78
 复星医药                                      18.70           19.60           1.14
 光大银行                                       3.52            3.17           1.32
 东江环保                                      16.49           11.26           1.74
 上海电气                                       7.75            3.29           2.80
 广发证券                                      15.34           17.10           1.07
 华泰证券                                      15.92           15.36           1.23
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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