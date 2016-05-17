更新版 1-中国汇市：午后美元反弹人民币收盘微跌，短期汇价料延续区间波动

* 人民币收盘微跌，中间价则小幅反弹 * 中间价随一篮子货币小幅反弹 * 美指料呈偏强走势，但人民币难摆脱区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月17日 - 中国人民币兑美元即期 周二收盘微跌，中间价则小幅反 弹，暂时脱离逾两个月低点。交易员称，日内汇价依旧追随美指波动，有效波幅相对有限， 收盘前美指反弹，拖累汇价小跌，六月美联储议息会议前，美指料呈偏强趋势。 他们并表示，由于美联储6月加息预期仍较小，但市场预期整体偏低时一旦有较好数据 ，反而能提振美元人气，当然也不应过分看好当前美元反弹走势，因此维持人民币区间波动 的判断。 “最近人民币还是跟着美元动，大家都觉得美元见底了。”一股份行交易员称，“一二 季度美指回调是一个喘息，现在欧元一直一个台阶一个台阶往下走，美指会涨一涨。” “总感觉人民币最近可能会动一动，毕竟也涨了比较久了。”另一股份行交易员称。 路透计算的周二CFETS人民币汇率指数续升至97.15，因今日人民币对美元、日元和欧元 均走升。另外SDR篮子指数继续走强至96.49，上日为96.38。 国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数继续大降1.84%至126.14， 创16个月新低，亦创出2014年4月以来最大单月跌幅，上月调整后跌幅为1.70%。4月人民币 名义有效汇率指数五连降至121.31，创17个月新低。 全球汇市方面，大宗商品相关货币周二上扬，因油价触及六个月高位；遍及各市场的冒 险意愿打压对日圆和美元需求。美国今日稍晚将公布通胀数据。澳元在主要货币中涨幅居前 ，兑美元 一度扬升1.2%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5227 6.5209 -0.03% 中间价 6.52 6.5343 0.22% 成交额 196.7亿美元 181亿美元 日内波动幅度(pips) 152 日高6.5105 日低6.5257 今年以来升贬幅度 -0.45% 2005年汇改以来升贬幅度 26.89% 一年期美元/人民币掉期 +787 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5455 6.5477 一年期NDF 6.7135 6.7128 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5201；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)