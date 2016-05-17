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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 16:54 BJT

台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数降至99.91的三个月最低，韩元走高--BIS

路透台北5月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率(REE
R)指数略降至99.91，是三个月来最低，远低于韩元逆势走高的108.81。
    
    经过修正后，台币实质有效汇率指数曾于2015年6月以104.27创下六年半高位；前高是2
008年11月的105.04。

    台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/1R5If9l)

    2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

    台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

    以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
    
    时间               台币REER     韩元REER
    2016/04             99.91       108.81
    2016/03            100.19R      106.91R
    2016/02            100.17R      105.44R
    2016/01             99.35R      108.05R
    2015/12            100.87R      109.92R
    2015/11            101.99R      110.89R
    2015/10            102.01R      109.98R
    2015/09            101.85R      107.07R
    2015/08            102.47R      107.61R
    2015/07            103.92R      109.51R
    2015/06            104.27R      111.61R
    2015/05            103.84R      113.18R
    2015/04            102.88R      113.82R
    2015/03            101.65R      112.09R
    2015/02            100.58R      112.19R
    2015/01             99.69R      113.22R

    2014年
    2014/12            100.62R      109.21R
    2014/11            101.54R      108.32R
    2014/10            101.41R      109.92R
    2014/09            101.46R      112.31R
    2014/08            100.86R      111.98R
    2014/07            100.24R      111.99R
    2014/06            100.40R      112.14R
    2014/05             99.29R      111.42R
    2014/04             99.30R      109.58R
    2014/03             98.38R      107.16R
    2014/02             98.48R      106.92R
    2014/01             99.91R      107.68R

    注:r表修正后数字。(完)
    
    参看详情，请点选国际清算银行网站(here)
      

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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