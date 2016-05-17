台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数降至99.91的三个月最低，韩元走高--BIS

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率(REE R)指数略降至99.91，是三个月来最低，远低于韩元逆势走高的108.81。 经过修正后，台币实质有效汇率指数曾于2015年6月以104.27创下六年半高位；前高是2 008年11月的105.04。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/1R5If9l) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/04 99.91 108.81 2016/03 100.19R 106.91R 2016/02 100.17R 105.44R 2016/01 99.35R 108.05R 2015/12 100.87R 109.92R 2015/11 101.99R 110.89R 2015/10 102.01R 109.98R 2015/09 101.85R 107.07R 2015/08 102.47R 107.61R 2015/07 103.92R 109.51R 2015/06 104.27R 111.61R 2015/05 103.84R 113.18R 2015/04 102.88R 113.82R 2015/03 101.65R 112.09R 2015/02 100.58R 112.19R 2015/01 99.69R 113.22R 2014年 2014/12 100.62R 109.21R 2014/11 101.54R 108.32R 2014/10 101.41R 109.92R 2014/09 101.46R 112.31R 2014/08 100.86R 111.98R 2014/07 100.24R 111.99R 2014/06 100.40R 112.14R 2014/05 99.29R 111.42R 2014/04 99.30R 109.58R 2014/03 98.38R 107.16R 2014/02 98.48R 106.92R 2014/01 99.91R 107.68R 注:r表修正后数字。(完) 参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。