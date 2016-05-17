台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数降至99.91的三个月最低，韩元走高--BIS

路透台北5月17日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率(REE R)指数略降至99.91，是三个月来最低，远低于韩元逆势走高的108.81。 经过修正后，台币实质有效汇率指数曾于2015年6月以104.27创下六年半高位；前高是2 008年11月的105.04。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/1R5If9l) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/04 99.91 108.81 2016/03 100.19R 106.91R 2016/02 100.17R 105.44R 2016/01 99.35R 108.05R 2015/12 100.87R 109.92R 2015/11 101.99R 110.89R 2015/10 102.01R 109.98R 2015/09 101.85R 107.07R 2015/08 102.47R 107.61R 2015/07 103.92R 109.51R 2015/06 104.27R 111.61R 2015/05 103.84R 113.18R 2015/04 102.88R 113.82R 2015/03 101.65R 112.09R 2015/02 100.58R 112.19R 2015/01 99.69R 113.22R 2014年 2014/12 100.62R 109.21R 2014/11 101.54R 108.32R 2014/10 101.41R 109.92R 2014/09 101.46R 112.31R 2014/08 100.86R 111.98R 2014/07 100.24R 111.99R 2014/06 100.40R 112.14R 2014/05 99.29R 111.42R 2014/04 99.30R 109.58R 2014/03 98.38R 107.16R 2014/02 98.48R 106.92R 2014/01 99.91R 107.68R 注:r表修正后数字。(完) 参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)