离岸人民币：首季贸易结算额跌30%，贷款及点心债余额亦降--香港金管局

路透香港5月17日 - 香港金管局文件显示，香港一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。

金管局周一呈交给立法会财经事务委员会的文件显示，一季度，经香港银行处理的人民币贸易结算额共11,306亿元人民币，较去年同期大跌约30%。

文件亦显示，今年3月，香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额回落至8,209亿元人民币。

截至3月底人民币客户存款及存款证余额，合计为8,884亿元人民币，较2015年底下跌约12%。金管局认为，尽管如此，但现时的资金池规模亦足够支持大量的人民币金融中介活动和支付交易。

截至3月底，未偿还人民币点心债余额为3,482亿元人民币，点心债券发行陷入“冰冻期”，今年一季度发行量仅43亿元人民币。人民币银行贷款余额则为2,816亿元人民币，点心债和贷款余额均较2015年底回落约5%。

中银香港发展规划部高级经济研究员应坚预计，当人民币汇率出现贬值趋势，香港贸易商倾向于在港结汇，再向内地支付人民币，而香港居民也倾向于转存港元或美元令人民币存款下降，然存款下降趋势会逐渐见底。料4、5月人民币存款下降可逐渐扭转过来。（完）