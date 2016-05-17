路透基点：合生元启动4.5亿美元三年期贷款，为去年过桥贷款再融资

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，合生元 国际控股有限公司已经启动4.5亿美元三年期定期贷款，为去年收购澳洲 维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd控股股权而进行的同等规模过渡 性贷款提供再融资。 高盛和中国工商银行为牵头行和簿记行，负责承办此项融资。 该项贷款的利率加码为375个基点，平均期限是2.5年。 银行可以四档水平参贷： 承贷额在7,500万美元及以上的，获得最高综合收益465个基点及牵头 行头衔，前端费为225个基点；承贷额在5,000-7,400万美元者，综合收益 455个基点，可获得主办行头衔，费用为200个基点。承贷额在2,500-4,90 0万美元者，综合收益445个基点，可获得安排行头衔，费用为175个基点 。承贷额在1,500-2,400万美元者，综合收益435个基点，可获得高级经理 行头衔，费用为150个基点。 周一在台北举行了路演，另外两次路演分别于周二在香港、周五在悉 尼举行。间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Lt d为新的优先有担保定期贷款融资借款人，而合生元及若干附属公司作为 担保人。 承诺期到6月14日。 合生元4月时在联交所发布公告称，此项贷款提款期为30天，分六期 分期偿还。 新贷款设有强制性提前还款条件：公司董事长罗飞、作为四位非执行 董事之一的罗云及他们各自的家庭成员(合共)不再(i)实益(直接或间接) 持有本公司有投票权的已发行股本的23%或以上，或(ii)为实益(直接或间 接)持有本公司有投票权的已发行股本的最大百分比的人士。 去年9月，合生元以13.9亿澳元(10亿美元)收购Swisse Wellness约83 %股权，通过4.5亿美元过渡性贷款提供部分融资，贷款牵头行为澳新银行 (ANZ)和汇丰，最高综合收益为540个基点，费用75个基点，吸引另外两家 银行参与。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。