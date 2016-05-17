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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 17:37 BJT

路透基点：合生元启动4.5亿美元三年期贷款，为去年过桥贷款再融资

路透香港5月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，合生元
国际控股有限公司已经启动4.5亿美元三年期定期贷款，为去年收购澳洲
维他命生产商Swisse Wellness Pty Ltd控股股权而进行的同等规模过渡
性贷款提供再融资。
    
    高盛和中国工商银行为牵头行和簿记行，负责承办此项融资。
    
    该项贷款的利率加码为375个基点，平均期限是2.5年。
    
    银行可以四档水平参贷：
    
    承贷额在7,500万美元及以上的，获得最高综合收益465个基点及牵头
行头衔，前端费为225个基点；承贷额在5,000-7,400万美元者，综合收益
455个基点，可获得主办行头衔，费用为200个基点。承贷额在2,500-4,90
0万美元者，综合收益445个基点，可获得安排行头衔，费用为175个基点
。承贷额在1,500-2,400万美元者，综合收益435个基点，可获得高级经理
行头衔，费用为150个基点。
    
    周一在台北举行了路演，另外两次路演分别于周二在香港、周五在悉
尼举行。间接附属公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Lt
d为新的优先有担保定期贷款融资借款人，而合生元及若干附属公司作为
担保人。
    
    承诺期到6月14日。
    
    合生元4月时在联交所发布公告称，此项贷款提款期为30天，分六期
分期偿还。
    
    新贷款设有强制性提前还款条件：公司董事长罗飞、作为四位非执行
董事之一的罗云及他们各自的家庭成员(合共)不再(i)实益(直接或间接)
持有本公司有投票权的已发行股本的23%或以上，或(ii)为实益(直接或间
接)持有本公司有投票权的已发行股本的最大百分比的人士。
    
    去年9月，合生元以13.9亿澳元(10亿美元)收购Swisse Wellness约83
%股权，通过4.5亿美元过渡性贷款提供部分融资，贷款牵头行为澳新银行
(ANZ)和汇丰，最高综合收益为540个基点，费用75个基点，吸引另外两家
银行参与。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 张明钧)

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