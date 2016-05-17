国际油市：尼日利亚石油生产减少近40%，为逾22年来最低产量

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月17日 - 据尼日利亚石油部，该国石油产量已下降近40%，至每日140万桶，因武装分子袭击石油管线及其他石油设施。
这将是逾22年来最低产量，但据交易商估计，产量可能甚至更低，每日不到130万桶。
由于武装分子对石油设施发动了一系列袭击，且一起事故损害了艾克森美孚(Exxon Mobil) 旗下夸伊博原油等级BFO-QUA的输油管线，尼日利亚每日损失约80万桶原油。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。