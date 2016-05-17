国际油市：尼日利亚石油生产减少近40%，为逾22年来最低产量

路透5月17日 - 据尼日利亚石油部，该国石油产量已下降近40%，至每日140万桶，因武装分子袭击石油管线及其他石油设施。

这将是逾22年来最低产量，但据交易商估计，产量可能甚至更低，每日不到130万桶。

由于武装分子对石油设施发动了一系列袭击，且一起事故损害了艾克森美孚(Exxon Mobil) 旗下夸伊博原油等级BFO-QUA的输油管线，尼日利亚每日损失约80万桶原油。(完)