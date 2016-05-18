重温稿--台湾货币市场：短率续高位盘旋，国库借款密集及外资汇出令资金情势不乐观

* 短率仍稳于高位 * 票券商缺口普遍不多，利率暂稳 * 票券商的公债RP利率区间高位略微向上 记者 高洁如 路透台北5月17日 - 台湾银行间短率周二仍居高位不坠。资金调度人士指出，由于外商银频频汇出使短钱 偏少，市场资金并不宽裕，加以近期不少国库借款，银行短钱不多，资金情势更不明朗，使短率持续在近期高 位盘旋。 资金调度人士表示，今日到单的拆款交易金颇多，也有不少银行仍需要新的拆款，大型银行的资金多缺仍 然不一，就算是多钱的银行，也不算宽裕，虽可以供应新钱，但量很少。他们认为，若是外资持续汇出，则后 续的资金情势不能太过乐观。 〞今天一早算是蛮紧的，拆款到单很多，一早大家全部打来续了。〞一位大型票券商交易主管说。 他们也表示，市场的国库借款近期颇为密集，标到的银行大都没多钱，后续情势先以保守视之。 本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.630 32.705 台湾加权股价指数<.TWII 8,140.48 8,067.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.260-0.335% 0.260-0.335% **票券商缺口普遍不多** 短票方面，一大型票券商交易员指出，市况偏紧，不过今日票券商的缺口倒是都不多，调度得宜。 〞我今天没有缺口，而且还跟人家反向，找地方丢，〞一位大型票券商说。 他们认为，由于拆款及卖票可以两方面调度，票券商的资金不算太难平。不过有监于近期资金情势偏向保 守，因此票券商会多掌握一些调度余裕，会多〞握在手上，保守一点〞。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%-0.31%，略同上日。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.31%，区间0.29-0.33%，金额67.12亿台币；前 日的加权平均利率在0.302%，区间0.28-0.36%，金额76.88亿台币。 台湾央行周二共发行4,410.5亿台币定存单，与今日存单到期金额5,346.5亿相较，定存单发行余额大减93 6亿台币。 本周央行到期存单总额1兆1,589.5亿台币，分别为周三1,479.5亿、周四1,774.5亿以及周五130亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为379亿台币，累计超额准备2,019亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,192亿台币。 **公债RP利率略为向上** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，虽然目前仅月中，但因大型银行资金分配不均，使得市场资金 情势看来并不稳定。投信方面也是有多有缺，寿险则是平平。 也有资调人士认为，明天的美元债交割也可能使得寿险的资金较少，仍是要留意的紧缩因素之一。 〞下个月央行利率还有调降空间，央行降息的机会大，短率不至于会大幅向上。〞一位大型证券商交易人 士表示。台湾央行3月间已是连续第三季降息半码，目前市场认为6月央行的季度理监事会议中降息的机会还是 颇大。 交易员指出，紧缩因素有周三交割花旗4.2亿美元债及高盛3.6亿美元债；周五交割预计300亿台币的30年 期公债、QNB Finance的11亿美元债；惟宽松因素中则有公债和公司债的还本付息，初步统计金额达253亿台币 ，可望舒缓交割因子的影响。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交同上日在0.31-0.32%；短天期及一个月天期公司债附 买回利率在0.37-0.39%，亦同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间在0.23-0.28%，上日在0.23-0.27%；公司债附买回 利率成交0.27-0.30%，上日0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.30-0.32%，上日在0.30-0 .31%。(完) (审校 曾祥进)