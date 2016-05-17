台湾金融：金管会建议扩大资产管理业务范围，并推动金融税制合理化

路透台北5月17日 - 台湾金管会周二宣布金融产业发展政策白皮书交给即将在5月20日就任的新政府，其中建议扩大资产管理业务范围，适时就资产管理相关法规予以整合制定专法，并建议推动金融税制合理化。

金管会在白皮书中建议政府基金可提供台湾业者参与大中华及亚洲投资区域委托代操，或委托台湾业者透过复委任方式委托国外资产管理机构投资，或要求国外资产管理团队投标时，应请台湾金融机构参与管理。

金管会也建议推动金融税制合理化，包括取消二代健保对股利所得收取补充保费；持续停征公司债及金融债交易税；调整外国人投资台湾企业债券利息扣缴税率及固定收益类型基金证券交易税应比照债券交易方式得免课征。

“在达到一个目标底下，交由财政部决定。”金管会主委王俪玲说。

此外，金管会并建议将投资国际债券移回台湾保管，或与国际型保管银行台湾分行进行签约。

近年金管会积极扩大金融进口替代，提出两阶段推动策略，第一阶段推动工作已完成，未来将持续推动发展多元化外币债券市场，透过放宽国际板债券发行人资格限制、扩大发行量等措施，多元化国际板债券商品。