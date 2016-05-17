台湾金融：金管会建议扩大资产管理业务范围，并推动金融税制合理化

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月17日 - 台湾金管会周二宣布金融产业发展政策白皮书交给即将在5月20日就任的新政府，其中建议扩大资产管理业务范围，适时就资产管理相关法规予以整合制定专法，并建议推动金融税制合理化。
金管会在白皮书中建议政府基金可提供台湾业者参与大中华及亚洲投资区域委托代操，或委托台湾业者透过复委任方式委托国外资产管理机构投资，或要求国外资产管理团队投标时，应请台湾金融机构参与管理。
金管会也建议推动金融税制合理化，包括取消二代健保对股利所得收取补充保费；持续停征公司债及金融债交易税；调整外国人投资台湾企业债券利息扣缴税率及固定收益类型基金证券交易税应比照债券交易方式得免课征。
“在达到一个目标底下，交由财政部决定。”金管会主委王俪玲说。
此外，金管会并建议将投资国际债券移回台湾保管，或与国际型保管银行台湾分行进行签约。
近年金管会积极扩大金融进口替代，提出两阶段推动策略，第一阶段推动工作已完成，未来将持续推动发展多元化外币债券市场，透过放宽国际板债券发行人资格限制、扩大发行量等措施，多元化国际板债券商品。
金管会并将持续引导保险业将海外资产移回境内保管，预计2016年底可移回金额约达7兆(万亿)余台币，2017年8月底前保险业投资的国际板债券，预计亦将全部移回台湾保管。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。