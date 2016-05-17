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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 18:19 BJT

东南亚股市：受油价上涨提振多数收高，越南新加坡股市领涨

涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   351.15     1.90   +0.54  
 +5.51   332.82
    新加坡                     2781.11    45.05   +1.65  
 -3.53  2882.73
    马来西亚                  1633.39    12.18   +0.75  
 -3.49  1692.51
    泰国                      1406.57     8.94   +0.64  
 +9.20  1288.02
    印尼                      4729.16    -2.41   -0.05  
 +2.96  4593.01
    菲律宾                     7524.84    13.10   +0.17  
 +8.24  6952.08
    越南                        624.75     8.97   +1.46  
 +7.90   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张荻/杜明霞)

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