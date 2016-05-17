香港个股：中国宏桥拟收购鲁丰环保科技逾28%股权，代价最多9亿元人民币

公司的声明称，与鲁丰环保科技的控股股东于荣强订立谅解备忘录，拟向对方收购约2.611亿股鲁丰环保科技股份，相当于约28.18%股权，收购价按照不低于最终协议签署日前一个交易日，鲁丰环保科技在二股市场收盘价的90%确定，而在任何情况下不多于9亿元。预期最终协议将不迟于7月15日签立。