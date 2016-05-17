香港个股：中国宏桥拟收购鲁丰环保科技逾28%股权，代价最多9亿元人民币

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透香港5月17日 - 从事铝产品产销的中国宏桥集团 周二宣布，就拟收购鲁丰环保科技 的28.18%股权订立谅解备忘录，预期收购代价将不多于9亿元人民币。
中国宏桥股份下午中途停牌，公司表示将于周三早盘恢复股份买卖。
公司的声明称，与鲁丰环保科技的控股股东于荣强订立谅解备忘录，拟向对方收购约2.611亿股鲁丰环保科技股份，相当于约28.18%股权，收购价按照不低于最终协议签署日前一个交易日，鲁丰环保科技在二股市场收盘价的90%确定，而在任何情况下不多于9亿元。预期最终协议将不迟于7月15日签立。
中国宏桥表示，建议收购预期可提升公司的产业整合力度、完善产品组合及延伸本集团的产业链，巩固其于铝行业的地位，并对公司提升在铝深加工领域的地位起到重要作用。
鲁丰环保科技今年首季的资产总值约21.4亿元，净亏损约403万元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。