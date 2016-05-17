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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 19:00 BJT

香港个股：中国宏桥拟收购鲁丰环保科技逾28%股权，代价最多9亿元人民币

路透香港5月17日 - 从事铝产品产销的中国宏桥集团 周二宣布，就拟收购鲁丰环保科技 的28.18%股权订立谅解备忘录，预期收购代价将不多于9亿元人民币。

中国宏桥股份下午中途停牌，公司表示将于周三早盘恢复股份买卖。

公司的声明称，与鲁丰环保科技的控股股东于荣强订立谅解备忘录，拟向对方收购约2.611亿股鲁丰环保科技股份，相当于约28.18%股权，收购价按照不低于最终协议签署日前一个交易日，鲁丰环保科技在二股市场收盘价的90%确定，而在任何情况下不多于9亿元。预期最终协议将不迟于7月15日签立。

中国宏桥表示，建议收购预期可提升公司的产业整合力度、完善产品组合及延伸本集团的产业链，巩固其于铝行业的地位，并对公司提升在铝深加工领域的地位起到重要作用。

鲁丰环保科技今年首季的资产总值约21.4亿元，净亏损约403万元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)

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