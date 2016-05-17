路透基点：富地中国投资三年期贷款规模提高至3.8亿美元--TRLPC

路透香港5月17日 - 消息人士称，14家银行在一般银团阶段参与富地中国投资有限公司(Fortune Oil PRC Holdings Ltd)三年期定期贷款后，贷款规模已由2.4亿美元提高至3.8亿美元。

元大商业银行、东亚银行、中信银行(国际)、恒生银行、摩根士丹利为牵头行和簿记行。摩根士丹利为全球协调人。贷款在5月6日签署。

此项贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点，平均期限为2.65年。

参贷银行最高综合收益318.39个基点，前端费用115个基点。