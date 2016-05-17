路透基点：富地中国投资三年期贷款规模提高至3.8亿美元--TRLPC

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月17日 - 消息人士称，14家银行在一般银团阶段参与富地中国投资有限公司(Fortune Oil PRC Holdings Ltd)三年期定期贷款后，贷款规模已由2.4亿美元提高至3.8亿美元。
元大商业银行、东亚银行、中信银行(国际)、恒生银行、摩根士丹利为牵头行和簿记行。摩根士丹利为全球协调人。贷款在5月6日签署。
此项贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点，平均期限为2.65年。
参贷银行最高综合收益318.39个基点，前端费用115个基点。
借款人的母公司富地石油为担保人。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。