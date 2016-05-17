马来西亚期市：棕榈油期货上涨，因斋月到来前需求上升

路透吉隆坡5月17日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨，力抗马币(林吉特)走强带来的阻力，因穆斯林斋月之前市场对棕榈油的需求推升价格。

棕榈油需求通常在斋月前一至两个月就会上升，今年斋月从6月初开始。

8月棕榈油期货 涨0.5%，报每吨2,600马币。

成交量49,902口，去年日均成交量44,600口。

“尽管今天马币走强，但市场在为5月和6月补货，因有斋月需求存在。”吉隆坡一交易商说。

一份政府公告周二称，马来西亚上调6月毛棕榈油出口税率至5.5%。4月和5月出口税率为5%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)