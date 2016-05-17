国际油市：亚洲船用燃料油价差深陷贴水，拖累跨月和现货市场

路透新加坡5月17日 - 受卖压加重影响，新加坡船用燃料油价差周二深陷贴水区域，贸易商表示这进而打压到掉期和现货市场。

“一些交易成交价格甚至以低到贴水3-4美元，但没有人知道原因。”新加坡一贸易商提到船用燃油市场时表示。“卖家都大受冲击。”

380cst船用燃料油价差跌至去年6月以来最低，从周一的每吨升水1.25美元，周二掉到每吨贴水3美元。

“船用燃料油今天真的很惨，大家都感到不安。市场目前有点消化不良。”另一名新加坡贸易商说，但表示尽管市场疲弱，他认为供需基本面有些微改善。

不过贸易商表示，船用燃料油贴水扩大使得市况疲软，这种情况也波及其他领域。

实货市场上，380cst燃料油现货贴水加深到每吨较新加坡报价低2.25美元，为3月1日以来最深。

掉期市场方面，行业消息来源称，380cst燃料油6月-7月跨月价差正价差结构扩大至负3美元，较盘初扩大0.75美元。(完)

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