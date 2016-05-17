国际油市：亚洲船用燃料油价差深陷贴水，拖累跨月和现货市场

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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路透新加坡5月17日 - 受卖压加重影响，新加坡船用燃料油价差周二深陷贴水区域，贸易商表示这进而打压到掉期和现货市场。
“一些交易成交价格甚至以低到贴水3-4美元，但没有人知道原因。”新加坡一贸易商提到船用燃油市场时表示。“卖家都大受冲击。”
380cst船用燃料油价差跌至去年6月以来最低，从周一的每吨升水1.25美元，周二掉到每吨贴水3美元。
“船用燃料油今天真的很惨，大家都感到不安。市场目前有点消化不良。”另一名新加坡贸易商说，但表示尽管市场疲弱，他认为供需基本面有些微改善。
不过贸易商表示，船用燃料油贴水扩大使得市况疲软，这种情况也波及其他领域。
实货市场上，380cst燃料油现货贴水加深到每吨较新加坡报价低2.25美元，为3月1日以来最深。
掉期市场方面，行业消息来源称，380cst燃料油6月-7月跨月价差正价差结构扩大至负3美元，较盘初扩大0.75美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。