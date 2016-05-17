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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 06:12 BJT

《美国重要政经日程》--5月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部发布一周全球稻米价格

-- - 商业部公布美国工厂订单和耐久财(耐用品)订单年度修正

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据。

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月26-27日会议记录(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 许娜)

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