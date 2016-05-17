《美国重要政经日程》--5月18日

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 美国农业部发布一周全球稻米价格
-- - 商业部公布美国工厂订单和耐久财(耐用品)订单年度修正
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据。
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月26-27日会议记录(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 许娜)
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
路透1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。