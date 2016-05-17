《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.35 +0.06 +0.08 2269743 京东 23.88 +0.51 +2.18 14691604 新浪 46.79 +0.44 +0.95 606200 搜狐 40.31 -0.51 -1.25 436876 网易 163.49 +1.87 +1.16 1578320 百度 171.04 +3.08 +1.83 5063459 台湾 台湾积体电路 22.95 -0.16 -0.69 1302858 联电 1.79 -0.01 -0.56 193672 日月光 4.44 -0.13 -2.84 450765 矽品精密 6.95 -0.37 -5.05 656126 和信超媒体 2.61 +0.08 +3.16 910 友达 2.56 -0.04 -1.54 66149 中华电信 33.90 -0.21 -0.62 101583 台湾国际航电 40.06 -0.36 -0.89 777964 香港 中国移动 54.94 -0.68 -1.22 288000 中国联通 10.99 -0.20 -1.79 113592 中国电信 47.71 -0.61 -1.26 15264 中芯国际 4.16 -0.01 -0.24 8627 电讯盈科 6.39 +0.05 +0.79 776 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李婷仪 审校 张涛)