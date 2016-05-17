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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.35    +0.06    +0.08   2269743
    京东                23.88    +0.51    +2.18  14691604
    新浪              46.79    +0.44    +0.95    606200
    搜狐              40.31    -0.51    -1.25    436876
    网易             163.49    +1.87    +1.16   1578320
    百度             171.04    +3.08    +1.83   5063459
    
    台湾
    台湾积体电路       22.95    -0.16    -0.69   1302858
    联电                1.79    -0.01    -0.56    193672
    日月光              4.44    -0.13    -2.84    450765
    矽品精密           6.95    -0.37    -5.05    656126
    和信超媒体         2.61    +0.08    +3.16       910
    友达                2.56    -0.04    -1.54     66149
    中华电信           33.90    -0.21    -0.62    101583
    台湾国际航电      40.06    -0.36    -0.89    777964
    
    香港
    中国移动           54.94    -0.68    -1.22    288000
    中国联通           10.99    -0.20    -1.79    113592
    中国电信           47.71    -0.61    -1.26     15264
    中芯国际            4.16    -0.01    -0.24      8627
    电讯盈科         6.39    +0.05    +0.79       776
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李婷仪 审校 张涛)

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