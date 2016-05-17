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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 06:24 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月18日-5月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值        前值       
        
    5月16日当周
    
    5月18日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --        490.5
                购房贷款申请指数                                  --        235.6
                抵押贷款再融资指数                                --      1,963.1
                30年期抵押贷款利率                                --        3.82%    
    
    5月19日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           5月14日当周      27.5        29.4
                 四周均值(万人)                                   --         26.8
                 续请失业金人数(万人)            5月7日当周     216.3       216.1    
    1230 美国全国活动指数                            4月          --       负0.44
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数              5月        正3.5       负1.6
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                3月        -0.5%       -2.2%
    1400 美国领先指标(较前月)                        4月        +0.4%       +0.2%
    
    5月20日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月        +0.3%       +0.6%
                                  (较上年同期)                  +1.7%       +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.1%       +0.7%
                          (较上年同期)                          +2.0%       +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                      3月        -0.6%       +0.4%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       -0.4%       +0.2%
    1400 美国成屋销售年率(万户)                      4月          540         533
    
    5月23日当周
    
    5月23日(一)
    暂无重要经济数据公布  
    
    5月24日(二)
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        --         50.8 
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      4月         52.2        51.1
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数              5月          --           14
                              服务业指数                          --           15
                              制造业指数                          --           14 
    
    5月25日(三) 
    1130 美国建筑许可年率(万户)                  4月修正值        --        111.6
             建筑许可(较前月)                                     --        +3.6%
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  4月初值        --    逆差569.0
    1300 美国房屋价格(较前月)                        3月          --        +0.4%
                     (较上年同期)                                 --        +5.6%
             房屋价格指数                                         --        231.4
    1400 加拿大央行利率决定                           --          --         0.5%     
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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