《美国上市公司业绩公布日程表》--5月18日至5月25日

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透5月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (年-月-日) (年-月-日) 2016-05-17 BMO HD.N Q1 2016 家得宝 2016-05-17 BMO TJX.N Q1 2017 TJX Companies Inc 2016-05-18 BMO TGT.N Q1 2016 Target Corp 2016-05-18 BMO HRL.N Q2 2016 荷美尔 2016-05-18 BMO PGR.N April 2016 Progressive Corp 2016-05-18 BMO LOW.N Q1 2016 Lowe's Companies Inc 2016-05-18 BMO SPLS.OQ Q1 2016 史泰博 2016-05-18 12:00 ADI.OQ Q2 2016 Analog Devices Inc 2016-05-18 AMC CSCO.OQ Q3 2016 思科 2016-05-18 AMC LB.N Q1 2016 L Brands Inc 2016-05-18 AMC URBN.OQ Q1 2017 Urban Outfitters Inc 2016-05-18 AMC CRM.N Q1 2017 Salesforce.com Inc 2016-05-19 BMO WMT.N Q1 2017 沃尔玛 2016-05-19 BMO AAP.N Q1 2016 Advance Auto Parts Inc 2016-05-19 20:15 GPS.N Q1 2016 Gap Inc 2016-05-19 AMC ROST.OQ Q1 2016 Ross Stores Inc 2016-05-19 AMC AMAT.OQ Q2 2016 应用材料 2016-05-19 AMC ADSK.OQ Q1 2017 欧特克 2016-05-20 BMO FL.N Q1 2016 Foot Locker Inc 2016-05-20 BMO CPB.N Q3 2016 Campbell Soup Co 2016-05-20 BMO DE.N Q2 2016 Deere & Co 2016-05-24 BMO AZO.N Q3 2016 Autozone Inc 2016-05-24 BMO BBY.N Q1 2017 百思买 2016-05-24 AMC INTU.OQ Q3 2016 Intuit Inc 2016-05-24 AMC HPE.N Q2 2016 惠普企业 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
路透1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。