《汇市简讯》新西兰元/美元因PPI数据而略为走软，确立空头走势

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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* 新西兰元/美元早盘跌10个点，因PPI数据略显疲软
* 昨晚恒天然(Fonterra)的奶制品拍卖结果令人喜忧参半，但总体来说利多新西兰元
* 五日、10日和20日移动均线向下--若收盘在0.6846(5月跌势38.2%回档位)之下，则新西兰元倾向于下跌
* 隔夜纽约低点0.6786以及稍早高点0.6810为初步支撑/阻力位
* 图表：reut.rs/1TeEWUP
(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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