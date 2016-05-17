《汇市简讯》新西兰元/美元因PPI数据而略为走软，确立空头走势

* 新西兰元/美元早盘跌10个点，因PPI数据略显疲软

* 昨晚恒天然(Fonterra)的奶制品拍卖结果令人喜忧参半，但总体来说利多新西兰元

* 五日、10日和20日移动均线向下--若收盘在0.6846(5月跌势38.2%回档位)之下，则新西兰元倾向于下跌