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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 07:57 BJT

金砖国家：5月18日股汇市收盘纵览

路透5月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月18日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.93%，报794.22点。

中国股市：沪综指收跌1.3%至逾两个月新低，利空因素叠加大盘加速下滑

中国汇市：人民币收跌至两个半月低点，购汇意愿上升市场关注监管信号

香港股市：收低1.5%，因美国或将升息的忧虑重燃

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.55%，报50,561.703点。

巴西汇市：多数拉美货币走软，因有关美国将较快升息的预期升温，投资资金逃离新兴市场资产；雷亚尔兑美元下跌逾2%，表现更逊于其他拉美货币。雷亚尔兑美元 收报3.5618/29，上日收报3.4900/15。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.52%，报46,636.41点；大盘综合指数 收盘上涨0.51%，报52,797.23点。

南非汇市：兰特兑美元缩小跌幅，盘中一度大跌逼近16.00关口

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印度股市：结束连续两日涨势、追随全球市场走低；之前发布的数据显示美国通胀率走升，且美联储官员发表立场较强硬的讲话，点燃了对美国最快6月升息的预期。BSE指数 收盘下跌0.27%，报25,704.61点；NSE指数 收盘下跌0.26%，报7,870.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.97/66.98，上日收报66.87/66.88。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.53%，报926.82点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.59%，报489.07点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.98%，报65.999；卢布兑欧元 贬值1.21%，报74.079。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)

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